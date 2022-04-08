Донецк, 8 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. За сутки из Мариуполя в пункт оказания помощи населения «Безыменное» прибыли 584 человека. Об этом 8 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По данным штаба, с 08:00 7 апреля до 08:00 8 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района, где находится пункт, эвакуированы 584 человека, включая 102 детей. Всего ПОПН «Безыменное», развёрнутый силами МЧС ДНР, с 5 марта принял 14 191 человека.

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