Вашингтон, 8 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Испанская компания Maxam соблюдает санкции против России. Об этом в ходе своего визита в США заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, сообщает агентство EFE.

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По её словам, дочерняя компания Maxam в России является независимой и поэтому продолжает производство, но между ними нет никаких операций.

Марото также подчеркнула, что три испанские компании — Porcelanosa, Maxam и Sercobe, — которые президент Украины Владимир Зеленский обвинил в продолжении деятельности в России, «соблюдают санкции, принятые в рамках ЕС», и даже везут «гуманитарную помощь на Украину».