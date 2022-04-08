Берн, 8 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии, увеличилась и достигла эквивалента 7,5 млрд швейцарских франков (7,3 млрд евро), сообщает французское издание Le Parisien.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

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Швейцария заморозила больше средств, чем любая другая страна мира. В настоящее время со стороны Швейцарии в отношении России действуют 24 вида санкций.

В конце марта Эрвин Боллингер, глава отдела двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии, дал первоначальную оценку замороженных активов, уточнив, что они достигли эквивалента 5,75 млрд швейцарских франков.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт угля и некоторых видов сырья.