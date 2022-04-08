Донецк, 8 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Населённый пункт Гольмовский попал под обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 8:20 со стороны населённого пункта Новолуганское, где расположены украинские позиции, был обстрелян населённый пункт Гольмовский. Из АГС выпущено 29 гранат, также применялось стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ясиноватой после обстрела украинских войск загорелось здание администрации. Огонь потушили, ранен один местный житель.