Токио, 8 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Япония готовится ввести новые санкции против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. В частности, постепенно отказаться от импорта российского угля. Об этом 8 апреля сообщил министр промышленности Коити Хагиуда.

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Как сообщает агентство Kyodo, ранее бедная ресурсами Япония (российский уголь составляет 13% от общего объёма, используемого для производства электроэнергии) была осторожна в отношении санкций, направленных против российской энергетики, но пошла в ногу с западными странами в усилении давления на Москву после появления кадров о якобы гибели мирных граждан в украинском городе Буча.

«Мы будем продолжать работать над снижением нашей зависимости от России, продвигая диверсификацию источников энергии, включая возобновляемые источники энергии и атомную энергетику», — пояснил на пресс-конференции Хагиуда.

По его словам, Япония будет стремиться полностью прекратить импорт угля из России.

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Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о дополнительных санкциях в отношении России, включая ограничения на импорт угля, на пресс-конференции 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал усилить введенные против России санкции. Он назвал это «единственным путём» в свете спецоперации на Украине. Он также допустил, что введенные ограничения повлияют на экономику Японии, чего невозможно избежать:

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