Москва, 8 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Около 1200 тонн гуманитарной помощи доставили автомобильные колонны МЧС России в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на территорию Украины. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба ведомства.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарной помощи

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Отмечается, что 14 автомобильных колонн в составе 115 большегрузов доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, предметы первой необходимости, стройматериалы, передвижные электростанции и кабельно-проводниковую продукцию. Это позволит обеспечить жизнедеятельность населения.

Кроме того, передано более 30 полевых кухонь и более 100 печей, чтобы организовать горячее питание и обогрев в пунктах оказания помощи.

В ведомстве сообщили также, что жители освобождённых территорий Украины продолжают получать единовременные выплаты. Более 4 тыс. заявлений уже принято, более 3,5 тыс. пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты по 10 тыс. рублей.

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