Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от COVID-19
Москва, 8 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Назальная вакцина от COVID-19 будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для доз такой вакцины. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург
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«Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки», — сказал Гинцбург.
По его словам, на сегодняшний день прорабатывается вопрос производства и поставок таких насадок.