Берлин, 8 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Украине пока придётся подождать поставок от Германии современных боевых танков. Канцлер ФРГ, несмотря на давление со стороны ряда высокопоставленных чиновников, пока откладывает окончательное решение этого вопроса. Об этом со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщает газета Politico.

Eyeni.info Германский основной боевой танк Leopard-2A7

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Так, отмечается, что в плане, который активно продвигается вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Баербок (оба из партии «Союз-90» / «Зелёные»), предполагается поставка на Украину до 100 танков.

Первоначально ожидалось, что решение по этому вопросу будет принято на этой неделе. Но сейчас оно находится в подвешенном состоянии, поскольку канцлер к большому разочарованию своих партнёров по правящей коалиции утверждает, что Германия должна сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такую тяжелую военную технику, заявляют официальные лица.

«Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором было бы серьёзной ошибкой для Германии взять на себя особую роль», — подчеркнул Шольц.

Колебания канцлера вызвали негативную реакцию со стороны его партнёров по коалиции, «Зелёных» и либеральной Свободнойдемократическойпартии Германии (СвДП). Бэрбок в беседе с журналистами указала, что она выступает за поставку более совершенных систем вооружения Киеву. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из СвДП, председатель комитета по обороне бундестага, также призвала Шольца «быстрее» одобрить поставку танков. Ведущие законодатели от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), главной оппозиционной партии, также настаивали на поставке танков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, военно-промышленные предприятия Германии могут продать Украине дополнительные партии вооружения и военного оборудования на общую сумму €300 млн. Решение о поставках будет принимать специальный комитет при минобороны ФРГ, а речь идёт о технике и вооружении, которое не числится за бундесвером, а киевские власти теперь могут сами осуществлять заказы у предприятий Германии.

Уточняется, что Украина хочет приобрести в Германии 2650 противотанковых гранатомётов и миномётов, бронированный автотранспорт, 18 разведывательных БПЛА, 3000 приборов ночного видения, а также несколько тысяч бронежилетов.

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