Донецк, 8 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В донецком городе Ясиноватая более 4,7 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения. Об этом 8 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В штабе рассказали, что в результате обстрела в Ясиноватой обесточены 38 трансформаторных подстанций и 4772 бытовых абонента. Уточняется, что ремонтно-восстановительные работы пока не начинались, они стартуют, как только позволит обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, Ясиноватая вновь попала под обстрел вооружённых формирований Украины.