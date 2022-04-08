Сеул, 8 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Южная Корея в ближайшее время может изменить классификацию COVID-19 как наиболее опасного инфекционного заболевания, переведя его из первой во вторую категорию. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма 8 апреля сообщает телеканал KBS.

Https://pixabay.com Стоп COVID-19

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Ко второй категории по национальной южнокорейской классификации относятся такие инфекционные заболевания, как, например, туберкулёз и корь. В случае перемещения в неё COVID-19, обязательный карантин для заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 может быть значительно сокращён или вовсе отменён.

Основанием для такого решения, по словам премьер-министра, является всё более явное замедление темпов распространения штамма коронавируса «Омикрон», что позволяет постепенно сокращать число специализированных больничных коек и центров лечения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 205 333 случая заражения коронавирусом нового типа, но в течение последних четырёх дней число выявляемых пациентов продолжает снижаться, несмотря на ослабление карантинных ограничений.