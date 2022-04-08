Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники Управления Росгвардии поддержали всероссийский патриотический проект «Своих не бросаем». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Так, участники акции подготовили видеоролики в поддержку своих боевых товарищей, которые выполняют служебно-боевые задачи в рамках специальной операции по защите жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Участие в проекте приняли сотрудники вневедомственной охраны из Режа и Краснотурьинска. Они выстроили из служебных автомобилей буквы «Z» и «V», ставшие символами спецоперации, а также в Краснотурьинске сотрудники вышли с воздушными шарами в виде большой буквы V.

Кроме того, служебный транспорт выходит на патрулирование с изображением на стёклах литеры «Z».

»Мы выражаем поддержку своим боевым товарищам, верим в победу над нацизмом и успешное выполнение поставленных задач», — сказали участники акции.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по защите ДНР и ЛНР и по денацификации и демилитаризации Украины была начата 24 февраля.