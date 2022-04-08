Хабаровск, 8 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Военный историк и краевед, полковник в отставке из Хабаровска Александр Филонов убеждён, что нацизм на Украине «был всегда».

Жертвы украинских нацистов

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"Оплотом нацизма стала Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или «бандеровцы», которые ещё в конце 20-х годов прошлого века осуществляли террористические акты в отношении украинских коммунистов. Производились подрывы редакций газет и библиотек, убийства учителей и мирных граждан, сочувствующих СССР.

В годы Великой Отечественной войны из бандеровцев формировали национальные батальоны, которым немецкие захватчики поручали самые кровавые задания по уничтожению российских, украинских, польских, белорусских жителей. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь — это исторически доказанные дела рук бандеровцев, разгромить их силы удалось только в 50-х годах.

В 1956 году Хрущев развенчал культ Сталина, и бандеровцы были поданы как «жертвы сталинских репрессий». К тому моменту многие пособники Бандеры были высланы на Дальний Восток, они рубили здесь лес, а затем встал вопрос об их срочной реабилитации. Очень быстро, лет за десять, они пришли к власти в сельсоветах, затем все выше и выше ‑ и вот теперь они в Киеве. Самое ужасное, что они занимают руководящие места в армии и в силовых структурах. Даже национальные батальоны по подобию военных созданы, которые по сути своей стали карающей рукой власти. Можно уверенно говорить о том, что к власти в Киеве пришли неонацисты, которым нужно показать всему миру, и в первую очередь США, свою силу и свои амбиции», — сделал вывод Александр Филонов в публикации «Хабаровский край сегодня».

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли вечером 7 апреля из артиллерийских орудий столицу ДНР.