Донецк, 8 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

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В 7:25 с украинских позиций в населённом пункте Новосёловка был обстрелян город Ясиноватая. По нему выпущено восемь ракет из установки БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины устроили несколько атак населённых пунктов Донецкой Народной Республики.