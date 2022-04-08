Донецк, 8 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили несколько атак населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

В 6:45 с украинских позиций в Красногоровке обстрелян Петровский район Донецка, выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 122 мм. В 6:55 с этой же точки нанесён удар по посёлку шахты Трудовской в Донецке — выпущено шесть мин калибром 120 мм.

В 6:50 из Авдеевки атакована Ясиноватая. По городу выпустили восемь снарядов калибром 122 мм. Одновременно их Новосёловки обстрелян населённый пункт Пантелеймоновка. Зафиксировано попадание восьми снарядов калибром 122 мм.