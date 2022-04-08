Екатеринбург, 8 апреля 2022, 07:42 — REGNUM В Екатеринбурге улицу Энгельса предлагают переименовать в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. С такой инициативой выступил один из местных рестораторов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»
Гражданин уже обратился с предложением к главе города Алексею Орлову. Также он инициировал сбор подписей горожан. Отметим, судя по комментариям в соцсетях, основная часть интернет-пользователей не поддерживает переименования в честь Жириновского.
Как сообщало ИА REGNUM, о смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Ранее он тяжело болел.