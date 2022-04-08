Пекин, 8 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Утрата баланса в безопасности в Европе стала одной из главных причин обострения на Украине, заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие», — заявил он.

Ван И добавил, что в Европе необходимо выстраивать систему безопасности заново. Только в таком случае, считает дипломат, можно обеспечить стабильность в регионе. При этом он обвинил Запад в поставках оружия киевским властям. По словам Ван И, это лишь ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский эксперт Ван Цян назвал Украину «разменной монетой» для США. По его словам, Вашингтон решает свои геополитические вопросы за счет киевских властей.