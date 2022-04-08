Симферополь, 8 апреля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Киевские власти должны прекратить воспринимать полуостров Крым как предмет торга. Такое заявление сделал 7 апреля глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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По мнению Гемпеля, Украина целенаправленно уклоняется от переговорного процесса, занимаясь «политическим трепом» и прекрасно понимая, что Крым киевским властям «не видать как своих ушей». Как пояснил Гемпель, отказываясь признавать российский статус Крыма и независимость Республик Донбасса, украинские власти теряют возможность сохранить своё государство как таковое.

«Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметом торга. Требования России по их признанию должны быть выполнены сполна и безотлагательно. Никаких промежуточных позиций здесь быть не может», — указал Гемпель.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям отметил, что переговоры, вне всяких сомнений, важны, это позволит избежать жертв среди мирного населения. Но, по словам Гемпеля, спецоперация на Украине будет завершена, всё её цели будут достигнуты, несмотря на все попытки киевского режима оттянуть свою капитуляцию, которая неминуема.