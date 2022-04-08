Берлин, 8 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Жители Германии стали чаще испытывать проблемы с финансами из-за роста цен на электроэнергию, сообщает Focus Online.

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По его данным, почти каждый седьмой житель ФРГ испытывает трудности с обеспечением своих ежедневных расходов. Отмечается, что ситуация может ухудшиться в ближайшее время. В частности, из-за высоких цен на электричество в марте 2022 года инфляция в Германии составила 7,3%. Это рекордный за прошедшие 40 лет показатель инфляции.

Издание отмечает, что рост стоимости электроэнергии неизбежно повлияет на рост цены товаров и продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарский телеканал SRF заявил о наступлении глобального дефицита во всех сферах жизни в Германии в случае отказа от поставок российских энергоносителей. Также ожидается, что из-за антироссийских санкций экономика ФРГ может оказаться на пороге краха.