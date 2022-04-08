Магадан, , 06:12 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Магаданской области направили телеграммы соболезнования коллегам Государственной Думы, членам фракции ЛДПР, однопартийцам, родным и близким Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

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«Талантливый, опытный, мудрый политик неоднократно бывал в Магаданской области. Колымчане помнят, как мастерски полемизировал он с оппонентами в дискуссиях о перспективах России и её регионов, о политических силах, способных не пиариться на проблемах, а добиваться динамичного развития экономики, качественных преобразований в жизни россиян.

Не забыли жители нашей области и того, насколько чуток был Владимир Жириновский к людям: помогал правовыми рекомендациями и советами, откликался на любую просьбу и активно содействовал решению проблем. Его авторитет, политический вес у жителей северной российской провинции всегда оставался высоким.

Скорбим со всеми россиянами», — написано в сообщении депутатского корпуса.

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