Куала-Лумпур, 8 апреля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 36 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 228 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 11 994 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 11 969 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие приехали из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 292 585 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 157 571 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. При это 197 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 8 апреля в Малайзии прошли ревакцинацию против COVID-19 48,7% жителей.