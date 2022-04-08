Пекин, 8 апреля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Украина стала «разменной монетой» для США в глобальной геополитической игре, заявил эксперт Ван Цян китайской газеты «Хуаньцю шибао».

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

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По его словам, ситуация на Украине демонстрирует стратегию по ведению конфликтов чужими руками, которую активно используют Соединенные Штаты. Эксперт указывает, что сам Вашингтон воздерживается от прямого вмешательства в ситуацию, однако использует Киев для перестроения политической карты мира. Ван Цян подчеркивает, что США давно используют подобную тактику по всему миру.

Эксперт указал, что подобные горячие точки Вашингтон уже создавал в Африке, Азии, а также в Латинской Америке. При этом ситуация на Украине показывает желание Вашингтона вести противостояние с Россией в ущерб интересам Европы. Однако сами США уходят от личной ответственности за последствия.