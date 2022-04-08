Сеул, 8 апреля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи в рамках инициированных США договорённостей стран Международного энергетического агентства (МЭА) высвободит из стратегических запасов 7,23 млн баррелей нефти. Об этом со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны 8 апреля сообщает агентство Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи «Решение призвано стабилизировать цены на международном и внутреннем рынке, снизить нагрузку на граждан и экономику на фоне кризиса на Украине и растущих цен на энергоресурсы».

Представители 31 страны МЭА в конце марта поддержали предложения США о выводе из своих стратегических резервов в общей сложности 120 млн баррелей нефти для нейтрализации последствий введения санкций на российскую нефть из-за военной спецоперации ВС РФ на Украине. Порядка половины из 120 млн баррелей обеспечат США. Южная Корея со своими 7,23 млн баррелей является третьим по объёму (после Японии) вкладчиком в антироссийскую «нефтяную войну».

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Как отмечают эксперты, инициированное США изъятие нефти из резервов станет крупнейшим за 47-летнюю историю МЭА.

Как сообщало ИА REGNUM, японские власти собираются поддержать предложение США для стран МЭА о высвобождении нового объёма нефтяных запасов из их стратегических резервов.

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