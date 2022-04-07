Лондон, 8 апреля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Санкции Запада против России, включая наложенные на российские валютные резервы ограничения, могут подорвать доверие к доллару США в мире, что приведет к переустройству финансовой системы, сообщает газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Газета отмечает, что против России выступил не весь мир, а возглавляемая западными странами антироссийская коалиция. Это, считают эксперты, приведет к серьезным изменениям на мировом финансовом рынке. В частности, Китай уже намерен сделать юань более значимой валютой при расчетах между странами. Также китайские власти планируют перевести финансовые учреждения на банковскую систему CIPS, которая является альтернативой западной SWIFT.

Газета указывает, что Россия уже планирует торговать с Индией и рассчитываться национальной валютой. Это может привести к отказу все большего количества стран от использования доллара США в качестве международной валюты при расчетах. Издание считает, что это может привести к серьезному финансовому кризису в мире.