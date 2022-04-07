Сингапур, 8 апреля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 4269 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сингапур

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Отмечается, что 498 случаев заражения подтвердились после проведения ПЦР-тестов, остальные подтвердили по результатам тестов на антитела к COVID-19. При этом лишь 124 зараженных приехали в Сингапур из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сингапуре достигло 1 128 155. Также за минувшие сутки в стране скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Сингапуре жертвами осложнений COVID-19 стали 1 290 человек.