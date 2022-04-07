Оттава, 8 апреля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Канадское правительство планирует предоставить Украине до 1 млрд канадских долларов ($794 млн) в виде нового кредита через Международный валютный фонд (МВФ), 7 апреля сообщило на своем сайте министерство финансов Канады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

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Кроме того, Оттава рассматривает возможность оказания Киеву дополнительной военной помощи на общую сумму в размере 500 млн канадских долларов ($397,3 млн). Указанные средства должны быть направлены на поставки как летальных, так и нелетальных видов вооружения.

Эти меры внесены в проект национального бюджета Канады на 2022 финансовый год, который министр финансов страны Канады Христя Фриланд представляет в настоящее время в канадском парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля литовский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс написал в социальных сетях о том, что Латвия ранее предоставила Украине военную помощь на сумму в размере более €200 млн.