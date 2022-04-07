Мариуполь, ДНР, 7 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. За сутки 7 апреля 289 жителей города Мариуполя (ДНР) перевезены в село Безыменное (Новоазовский район) в пункт оказания помощи эвакуируемому населению. Среди них 56 детей, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

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За сутки 6 апреля в рамках спецоперации ВС РФ на Украине Мариуполь покинули 526 человек, в том числе 92 ребёнка. За период с 5 марта по 08:00 мск 7 апреля в Безыменное перебрались 13 607 мариупольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля примерно 100 пациентов, включая 16 детей, эвакуированы из городской больницы Мариуполя.