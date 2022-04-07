Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Из-за заморозков, которые наблюдались в 21 регионе страны, в России погибло более 1% урожая, заявил 4 июня президент Владимир Путин на совещании с правительством.

В начале заседания глава государства спросил у нового главы министерства сельского хозяйства Оксаны Лут, как обстоит ситуация в сфере сельского хозяйства.

«Несколько текущих вопросов, и один из них — это ход посевной кампании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая — примерно 1,2%», — сказал президент.

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Президент провёл совещание с правительством в режиме видеосвязи. Он прибыл в Петербург, где примет участие в работе международного экономического форума.

Главная тема совещания президента с правительством — развитие автомобильного туризма в России. Кроме того, глава государства и министры обсудят ряд вопросов сферы сельского хозяйства и образования.

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