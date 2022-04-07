Скопье, 7 апреля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2285 образцов выявили 202 новых случая заражения коронавирусом, 38 из них — повторные. Также в стране зарегистрировали 201 случай выздоровления. Об этом 7 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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По последним данным, за сутки в стране скончались два пациента с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 307 344 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9236, 296 574 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1534 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.