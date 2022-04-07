Рим, 7 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. С 1 мая в Италии будут смягчены антикоронавирусные ограничения, сообщил журналистам 7 апреля заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для доступа в общественные пространства больше не понадобится ковид-сертификат, который могут получить привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие в последние 48 часов тест с отрицательным результатом.

По вопросу о сохранении масочного режима в закрытых помещениях пока никакого решения не принято, добавил Коста.