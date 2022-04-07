Приштина, Сербия, 7 апреля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Служащие миротворческой миссии Украины в Косово, всего 40 человек, в ближайшее время вернутся в свою страну воевать против русских. Об этом сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

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Среди тех, кто вернется на родину в зону боевых действий, — майор украинской армии Иван Настенко. К настоящему времени он десять месяцев прослужил в Косово.

По словам Настенко, на Украине живет его семья. Кроме того, он собирается сохранять верность присяге.

В марте украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении на Украину всех служащих миротворческих миссий.