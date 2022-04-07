Берлин, 7 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В берлинском парке Трептов вандалы осквернили мемориал погибшим советским воинам, сообщает 7 апреля t-online. Мемориал покрылся антироссийскими надписями.

Sly07192909 Монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

На памятнике Воину-освободителю появилась нацистская символика. Надписи сделаны красной краской.

Кроме того, красной краской облили одну из частей мемориального комплекса, написав латиницей «Путин = Сталин».

Добавим, что в этом же парке 29 марта мемориал осквернили жёлтой и синей краской.