Берлин, 7 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей Германии старше 60 лет проголосовал 7 апреля парламент страны, передаёт DW.

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Так, за введение для пожилых обязательной вакцинации выступили 296 человек. Девять воздержали. Против высказались 378 депутатов.

Власти Германии ранее заявляли, что опасаются осенней волны COVID-19 и что нужно до апреля принять закон об обязательной вакцинации.