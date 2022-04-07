София, 7 апреля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Болгарии зарегистрировано 726 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 20% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 7 апреля сообщает БТВ.

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По словам медиков, общее снижение заболеваемости объясняется эффективностью проведенной властями противоэпидемической кампании. При этом очаги инфекции по-прежнему наблюдаются в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах страны. Скончались 19 человек.

По состоянию на 7 апреля, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,14 млн. Из них умерло 36 655 пациентов.