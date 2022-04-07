Бухарест, 7 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Очередной саммит министров иностранных дел государств НАТО пройдет в Бухаресте 29 — 30 ноября нынешнего года. Об этом со ссылкой на заявление МИД Румынии сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Саммит НАТО

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По словам главы румынского внешнеполитического ведомства Богдана Ауреску, место проведения подобной встречи на высшем уровне «выбрано не случайно и является символичным».

Ауреску «Румыния стала одним из форпостов Североатлантического альянса в Европе, защищая восточные границы блока».

При этом на вопрос о возможной повестке дня саммита Ауреску не ответил.