Москва, 7 апреля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Московский рынок труда способен обеспечить работой сотрудников иностранных компаний, покинувших Россию. Об этом 7 апреля у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Глава города напомнил, что на сегодняшний день о приостановке своей деятельности в Москве сообщил ряд крупных зарубежных предприятий.

«Уверен, что их сотрудники не останутся без работы, — в Москве более 300 тысяч вакансий. Кому-то может потребоваться повышение квалификации, переобучение. Как раз этим занимается «Техноград» на ВДНХ — крупнейшая образовательная площадка города, оснащенная самым современным оборудованием», — написал Собянин.