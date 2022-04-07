Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в честь восьмой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики пройдёт патриотический концерт. О проведении мероприятия сообщает сайт Dobro.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на митинге-концерте

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Концерт состоится на территории Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона. В мероприятии, которое начнётся в 18:00 мск, выступят представители общественности. Участники концерта смогут увидеть выступление рок-группы «Декабрь».

Также зрителям продемонстрируют видеозаписи о героях, которые сражаются сейчас в на защите Донбасса.

Напомним, решение о провозглашении своей независимости ДНР приняла 7 апреля 2014 года.