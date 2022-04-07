Москва, 7 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. США и Евросоюз, скорее всего, исчерпали свой запас экономических ограничений, которые они могут ввести в отношении России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

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По мнению эксперта, Запад ещё способен нанести России серьезный экономический ущерб. Однако эти санкции будут слишком болезненны для тех, кто их введёт.

«Рычаги влияния есть, но реализовать эти рычаги технически сложно. Самая настоящая санкция — это отказ от покупки тех товарных позиций, которые максимально наполняют российский бюджет. Но просто в силу объективных причин технического характера возможности быстро ввести такие ограничения отсутствуют», — сказал Хестанов.