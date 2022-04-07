Москва, 7 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудил противодействие информационным диверсиям со стороны Украины с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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На заседании члены Совбеза обсудили ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между российской и украинской делегациями.

Отдельное внимание было уделено необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, в том числе в связи с событиями в Буче.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.