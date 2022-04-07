Москва, , 17:18 — REGNUM Правительство России продлило программу льготной сельской ипотеки и выделило дополнительно 7 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, в ходе отчета отвечая на вопросы депутата Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Как будем жить при санкциях — отчитывается Мишустин: все новости»

«Поддержка сегодня — 8 млрд, ее продлили. Мы сохраним льготную ставку. Это у нас, соответственно, будет допами 17,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Он также сообщил о решении выделить дополнительно на эти цели 7 млрд рублей.

«Вот еще одна цифра — 7 млрд рублей», — отметил глава правительства.

Развитие сельских территорий является приоритетом, сельская ипотека является лучшим подспорьем для приобретения жилья для молодых специалистов, отметила Школкина.

«Благодаря решению ещё более 15 тыс. семей смогут получить комфортное красивое жильё», — сказала парламентарий.