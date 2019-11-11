Спикеру Госдумы Вячеславу Володину продолжают поступать вопросы и предложения к отчету правительства России, который представит премьер-министр Михаил Мишустин.

«Спасибо, что присылаете свои вопросы и предложения. Их уже более 38 000. Все поступающие сообщения изучаются. Они касаются разных тем: роста цен на товары первой необходимости, инфляции, импортозамещения, доступности лекарств и др. Будем поднимать их во время отчёта», — отметил Володин в телеграм-канале.