Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году. Первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. Формат отчета предусматривает, что на нем присутствуют министры и вице-премьеры.
Спикеру Госдумы Вячеславу Володину продолжают поступать вопросы и предложения к отчету правительства России, который представит премьер-министр Михаил Мишустин.
«Спасибо, что присылаете свои вопросы и предложения. Их уже более 38 000. Все поступающие сообщения изучаются. Они касаются разных тем: роста цен на товары первой необходимости, инфляции, импортозамещения, доступности лекарств и др. Будем поднимать их во время отчёта», — отметил Володин в телеграм-канале.
Вопросы санкций, ценовая политика и импортозамещение станут основными в ходе ежегодного отчета правительства России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Мишустин пообещал Госдуме рассказать о противодействии санкциям Запада
«В преддверии мы провели консультации со всеми думскими фракциями. Депутаты высказали очень важные предложения, которые касаются буквально всех сфер нашей деятельности — от медицины и образования до промышленности и транспорта. Представили целый ряд инициатив по противодействию давлению недружественных стран. Конечно, они будут учтены в нашей работе», — сказал ранее Мишустин.
Володин рассказал о вопросах к отчету Мишустина
В ходе отчета правительства, который представит премьер-министр Михаил Мишустин, будут обсуждаться актуальные вопросы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Михаил Мишустин выступит с отчетом в Госдуме и ответит на вопросы
Сегодня, 7 апреля, в Госдуме состоится ежегодный отчет правительства РФ о проделанной работе за предыдущий год, и хотя речь пойдет об итогах работы за 2021 год, основной фокус будет на актуальных проблемах и их решении, сообщает ИА REGNUM.