Симферополь, 7 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с присвоением звания генерал-лейтенанту. Об этом Аксёнов написал в телеграм-канале 7 апреля.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

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«Поздравляю моего дорогого брата и коллегу, главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта!», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что активное участие чеченских бойцов под руководством Кадырова в специальной военной операции видит вся страна.

«Все мы видим, сколько мужества и сил вкладывают они в разгром украинских нацистов. Уверен, что скоро мы раздавим нацистскую гадину! Поздравляю, брат! Слава России и нашим Вооруженным Силам!» — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Рамзан Кадыров сообщил овытеснении чеченскими бойцами украинских националистов из крупного продовольственного склада в Мариуполе.