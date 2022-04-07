Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Судьбу задержанных в Финляндии экспонатов федеральных российских музеев решит Еврокомиссия, которая должна четко сказать, подпадает ли культурное наследие России под санкционные ограничения, введенные ЕС из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

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Напомним, 1 и 3 апреля на границе Финляндии с Россией, на МАПП «Ваалимаа», были задержаны три грузовика, в которых находились экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», которые возвращались с выставок в Италии и Японии. Таможенная служба Финляндии заявила, что перевозимые в РФ предметы якобы подпадали под санкции ЕС против России. Страховая сумма картин — 42 млн евро.

Как уточнили в Эрмитаже, груз с экспонатами был задержан 2 апреля как санкционный, на основании Директивы ЕС от 15 марта 2022 года No 428/2022 в связи с предполагаемой принадлежностью его к группе 97 товарной номенклатуры. Таможенные органы Финляндии возбудили дело. На период проведения предварительного расследования выставочные грузы были задержаны.

«Речь не идет об их конфискации: грузы задержаны в рамках обычной процедуры таможенного расследования. Ящики с экспонатами к настоящему моменту не вскрывались и находятся в хранилище музея Атенеум (Хельсинки)», — уточнили в Эрмитаже.

Там указали, что 4 апреля МИД Финляндии получил дополнительную информацию, в частности, от итальянской и российской стороны, которая «не оставляет сомнений, что задержанный груз является собственностью российского государства как часть его культурного наследия». Соответственно, на него распространяются нормы Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 года об иммунитете государства от принудительных мер до и после вынесения судебного решения (статьи 18, 19 и 21).

«МИД Финляндии считает, в отношении задержанного выставочного груза действуют нормы Конвенции. Тем не менее, принимая во внимание, что 15 марта ЕС утвердил регламент 2022/428 об ограничительных мерах, дополнив Регламент ЕС No 833/2014, финляндский МИД обратился с запросом в Еврокомиссию (Брюссель) относительно ситуации вокруг задержания экспонатов», — подытожили в Эрмитаже.

Там добавили, что руководитель департамента экспортного надзора МИД Финляндии Теему Сеппонен подчеркнул, что Суоми настроена как можно быстрее разрешить ситуацию, но точных сроков такого разрешения не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России ожидают скорейшего решения Финляндии по обеспечению возвращения в РФ задержанных финской таможней музейных ценностей России. Об этом 7 апреля говорится в сообщении пресс-службы российского МИДа. Посол Финляндии Антти Хелантеря в Москве был вызван в МИД России, где ему заявили протест по поводу задержания культурных ценностей.