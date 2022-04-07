Москва, 7 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Правительство России делает всё возможное ради того, чтобы минимизировать последствия санкций для России. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

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«Друзья, мы едины здесь. Мы с вице-премьерами, с министрами, с руководителями федеральных органов исполнительной власти вместе каждый день плечом к плечу работаем. Я скажу, что это команда, команда президента, моя команда, ваша команда, которая старается, пашет и делает всё возможное для того, чтобы минимизировать эффекты от санкций, чтобы достигнуть национальных целей развития, чтобы развивать нашу экономику, строить импортозамещение», — заявил Мишустин.

«Я хочу поддержать своих коллег, товарищей боевых, которые день и ночь на сегодня работают на благо страны. И я думаю, что они будут благодарны вам тоже за эту поддержку», — подчеркнул он.