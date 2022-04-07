Москва, 7 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Руководство Байхерна выражает свои тёплые чувства к России, заявил 7 апреля на переговорах министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

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Глава МИД Бахрейна на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым просил передать от лица короля шейха Хамада Бен Иса Аль Халифы, что тот гордится крепкими и дружескими отношениями с Россией.

бен Рашед аз-Заяни «Мы в королевстве всецело настроены на планомерное развитие этих отношений на всех направлениях».

Тёплые приветствия и наилучшие пожелания он передал в адрес президента России Владимира Путина.

Он также заявил, что Россия играет важную роль «в укреплении международных мира и безопасности». Говоря о темах переговоров в Москве, он упомянул Украину как важный вопрос мировой политики.