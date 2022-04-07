Москва, , 16:17 — REGNUM Не всегда имеет смысл проводить сравнение современного российского образования с советским с точки зрения формы. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Duma.gov.ru

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«Я прекрасно понимаю, что существуют, наверное, недостатки какие-то в системе нашего образования. Но я бы здесь больше рассматривал вопросы: а что мешает нашему образованию, даже сейчас которое работает, делать великолепных инженеров, отличных специалистов? Здесь я бы больше сосредоточился на качестве образования, а не на форме», — заявил Мишустин.«На содержании программ, на преподавателях и на качестве», — указал он.