Симферополь, 7 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Митинг к восьмой годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики, а также в поддержку проведения спецоперации на Украине и акции «Своих не бросаем» состоялся 7 апреля в Екатерининском парке Симферополя, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В митинге приняли участие сотни жителей крымской столицы, к участникам обратился глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Пресс-служба главы Республики Крым Митинг в поддержку Донбасса

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Митинг открылся видеообращениями главы ДНР Дениса Пушилин и главы ЛНР Леонида Пасечника. Они поблагодарили Россию за поддержку стремления Донбасса обрести независимость.

«Сегодня мы собрались, чтобы поддержать наши братские народы из Донецкой и Луганской народных республик, нашего Президента и Вооруженные Силы, выполняющие поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов, перешедших красную черту. Это сражение за Русский мир, и оно завершится нашей победой», — сказал на митинге Сергей Аксёнов.

Глава региона отметил, что решения президента РФ Владимира Путина направлены на обеспечение безопасности жителей Украины.

«Именно поэтому Вооруженные силы действуют так точно и осторожно, выполняя приказы верховного главнокомандующего. Россия вновь заставит себя уважать, и операция будет доведена до логического завершения. Никакие переговоры не помогут. Мы гордимся нашими военнослужащими и ждем их дома. Да здравствует Россия и Вооружённые силы!» — сказал глава региона.

Позже глава Крыма заявил журналистам, что специальная военная операция России будет доведена до конца.

«Никакие переговоры им не помогут. А всех ублюдков, которые издеваются над нашими пленными, объявляем на них охоту. Посмотрите, что будет с вами. Вы знаете, как приятно смотреть, когда эти нацистские свиньи по-русски разговаривают в плену, стоят, опустив головы. Вот так будет с вами со всеми, если вы доживете до этой минуты», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Сегодня, 7 апреля, Донбасс отмечает восьмую годовщину провозглашения суверенитета.