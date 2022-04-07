Загреб, 7 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Хорватии отменены почти все эпидемиологические меры, введенные из-за коронавируса, и остается в силе только обязательство использовать маски в системе здравоохранения и социальных службах, сообщили 7 апреля представители кризисного штаба в Загребе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Кроме того, для граждан Евросоюза отменяется обязанность предъявлять европейские сертификаты при въезде в Хорватию, тогда как для остальных эта мера остается в силе, но путешественникам из третьих стран больше не нужно будет указывать причины прибытия.

Глава Национального штаба гражданской защиты и министр внутренних дел Дабор Божинович заявил на пресс-конференции, что с полуночи пятницы почти все меры будут отменены, а граждане смогут собираться без ограничений и «праздновать «до рассвета.