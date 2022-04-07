Донецк, 7 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Очередному обстрелу со стороны украинских войск подвергся город Ясиноватая в ДНР, сообщает 7 апреля представительство республики в СЦКК.

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Отмечается, что в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) по Ясиноватой со стороны Авдеевки выпустили шесть снарядов калибра 122 мм. Этот обстрел стал шестым по счёту за текущие сутки.

Обстрелы Ясиноватой со стороны Авдеевки из орудия калибра 122 мм были зафиксированы также в 08:45, 08:55, 11:10, 12:10 и 13:10. Украинские силовики выпустили по городу в общей сложности 13 снарядов.

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