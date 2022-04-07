Москва, 7 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Законопроект об упрощении вовлечения заброшенных сельхозземель в оборот уже обсуждается в правительстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Единой России» Надежды Школкиной.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

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«Нам нужно ввести в оборот более 13 млн га — это то, что записано в специальный госпрограмме, на которую выделены 110 млрд рублей до 2024 года. Законопроект уже на площадке правительства», — сказал Мишустин.

Кроме того, предполагается посмотреть и по видам разрешенного использования, добавил он.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Школкина обратила внимание Мишустина на то, что для обеспечения продовольственной безопасности «необходимо задействовать ещё один резерв в виде заброшенных и неиспользуемых земель сельхозназначения, а их, по разным оценкам, у нас минимум 40 млн гектаров».