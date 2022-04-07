Москва, 7 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent подрастают на 1,46%, до $102,55 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Баррель

«Нефтяные рынки продолжают торговаться без значимых идей. Перспективы ограничений поставок нефти из России неясны.

Развитие пандемии в Китае по-прежнему пугает рынки не столько количеством заболевших, сколько жесткими мерами, применяемыми властями Поднебесной для предотвращения роста их числа.

Тем временем союзники США присоединяются к программе нефтяных интервенций из государственных ресурсов.

Но это мера временная, а распроданные запасы рано или поздно придется восстанавливать, что играет в пользу фьючерсных котировок.

Уровень $100 за баррель пока сохраняет устойчивость, но поводов для нового ралли пока не просматривается. Видимо, до конца недели продолжится консолидация в диапазоне $100−110 за баррель», — полагает эксперт.

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